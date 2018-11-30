ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего мужчину

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Вечером 29 ноября мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщается в паблике поискового отряда "Доброспас".
Сотрудниками полиции разыскивается Константина А., 1977 года рождения. Вечером 29 ноября он вышел из дома в Петрозаводске, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Был одет в темно-синие джинсы, черные ботинки, темно-коричневую дубленку. При себе имел сумку для ноутбука.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: 89116636916, 89602110762, 112 или 02.
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