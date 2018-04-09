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Новости. Общество
20:20, 09 Апреля 2018

ФОТО: Полуголая Анфиса Чехова рядом с девушкой с идеальной фигурой

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Как выяснилось, предназначение известной телеведущей - "провоцировать общество, вскрывая нарывы".

Известная телеведущая Анфиса Чехова взорвала свой Instagram, опубликовав кадры с откровенной фотосессии с мисс Олимпия Натальей Луговских, рассказывает Ren.TV. На снимках красавицы позируют в кровати в нижнем белье.

"Известный астролог сказал, что мое предназначение гуру-провокатор. Я должна провоцировать общество, вскрывая его нарывы, а затем вести его на пути исцеления. А нарыв общества мы вскрываем вот как: позировать полуголой рядом с мисс Олимпия, чье тело признано лучшим на всех международных конкурсах, с девушкой, упорным трудом создавшей себе идеальную фигуру, решится далеко не каждая, ведь, в отличие от моей подруги, я не вложила столько усилий в создание своего тела", - написала Анфиса Чехова.

Она также заявила, что обнаженное тело - это прекрасно, и призвала женщин и девушек хотя бы раз в день подходить к зеркалу, чтобы любоваться собой.

Известный Джойтиш астролог Шанкара ( я расскажу вам о нём чуть позже) , составляя мою натальную карту, сказал, что моё предназначение Гуру-провокатор. Что я должна провоцировать общество, вскрывая его нарывы, а затем вести его по пути исцеления 🙈🤪 Так вот, задумали мы с @natalyrunner провокацию, и сделали в Сочи совместную фотосессию в нижнем белье. ☺️ А нарыв общества мы вскрываем вот как: Позировать полуголой рядом с Мисс Олимпия, чьё тело признано лучшим на всех международных конкурсах, с девушкой, упорным трудом создавшей себе идеальную фигуру - решиться далеко не каждая, ведь, в отличие от моей подруги, я не вложила столько усилий в создание своего тела!!! Но я убеждена, что каждая девушка, которая находится в согласии с собой и своим телом, которая научилась его слушать, поддерживать, заботиться о нём, которая взяла на себя полную ответственность за него, которая ценит и уважает не только свои достоинства, но и недостатки, которая не изводит себя бесполезной критикой, а хвалит за любые, даже самые малые достижения...так вот, каждая такая девушка - прекрасна! И может с гордостью носить своё не идеальное, но от этого не менее прекрасное тело!!!! 💪🏽 Я восхищаюсь Наташиной силой воли, спортивным духом, упорством и красотой! Но, я другая, у меня нет спортивных талантов и стального мышечного каркаса, у меня мягкие округлые формы! И я люблю их не только рассматривать в зеркале, но и демонстрировать! Потому, что, вопреки пуританским мнениям, как правило сопровождающих большое количество комплексов и детских психо-травм, НАГОТА- ПРЕКРАСНА!!!! Я не призываю всех раздеваться и бегать по городу, тряся своими прелестями, но хотя бы раз в день, подходите обнаженными к зеркалу и любуйтесь собой, такой, какой вас создала Природа, или Бог, смотря во что вы верите)) Обнаженное тело прекрасно! Ужасным его делают лишь наши комплексы и стереотипы, эти Сорняки, прорастающие в нас и отравляющие наше существование! 💮 Ну, а мы с Наташей решили, что если это фото наберет большое количество лайков, мы продолжим выкладывать снимки из этой фотосессии🤪 За фото спасибо нашей талантливой @cykkini

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

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