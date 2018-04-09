ФОТО: Полуголая Анфиса Чехова рядом с девушкой с идеальной фигурой

Как выяснилось, предназначение известной телеведущей - "провоцировать общество, вскрывая нарывы".

Известная телеведущая Анфиса Чехова взорвала свой Instagram, опубликовав кадры с откровенной фотосессии с мисс Олимпия Натальей Луговских, рассказывает Ren.TV. На снимках красавицы позируют в кровати в нижнем белье.

"Известный астролог сказал, что мое предназначение гуру-провокатор. Я должна провоцировать общество, вскрывая его нарывы, а затем вести его на пути исцеления. А нарыв общества мы вскрываем вот как: позировать полуголой рядом с мисс Олимпия, чье тело признано лучшим на всех международных конкурсах, с девушкой, упорным трудом создавшей себе идеальную фигуру, решится далеко не каждая, ведь, в отличие от моей подруги, я не вложила столько усилий в создание своего тела", - написала Анфиса Чехова.

Она также заявила, что обнаженное тело - это прекрасно, и призвала женщин и девушек хотя бы раз в день подходить к зеркалу, чтобы любоваться собой.