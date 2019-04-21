ФОТО: Посмотрите, как католики в Петрозаводске отметили Пасху

Римско-католическая церковь в Петрозаводске этой ночью начала праздновать Пасху.

Пасхальная месса началась с освящения огня, от которой зажгли пасхальную свечу и остальные свечи, а закончилась тем, что представитель Миннаца зачитал поздравление от главы Карелии Артура Парфенчикова.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов запечатлел праздник.