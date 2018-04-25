ФОТО: Пожар в жилом доме в Карелии оставил без крова две семьи

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В Олонце сгорел жилой дом, две семьи оказались на улице без вещей и документов.
По информации в ГУМЧС Карелии, около 02.00 произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Звездиной в Олонце. В происшествии пострадала одна из жительниц – женщина получила ожоги кистей рук.
Огонь полностью уничтожил здание. Причина возгорания устанавливается.
Как сообщают очевидцы, люди выбегали из дома "в одном нижнем белье". В одной половине здания жила девушка с ребенком 9 лет, в другой одинокая женщина.
В настоящее время односельчане организовали сбор помощи погорельцам.
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