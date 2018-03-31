ФОТО: При проверке МЧС ТРЦ "Макси" все системы сработали без сбоев

Сотрудники МЧС Карелии провели проверку торгово-развлекательного центра "Макси" в Петрозаводске, устроив накануне вечером "учебный пожар".

Как сообщает ведомство, проверяющие 30 марта детально изучили нормативную документацию объекта. В ходе поэтажного обхода центра были проверены абсолютно все помещения, как торговые залы, так и бытовые помещения, вентиляционные камеры, электрощитовые, эвакуационные выходы и лестницы. Особое внимание уделялось кинотеатру и детским площадкам.

Вечером того же дня, в 21:00, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории производилась проверка работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы дымоудаления, а также действий персонала торгово-развлекательного центра при пожаре. В итоге все системы сработали без сбоев, а персонал здания, совместно с посетителями организованно эвакуировались на улицу, рассказали в МЧС Карелии.

Напомним, первым под пристальное внимание инспекторов попал ТРЦ РЦ "Лотос Плаза". Там 29 марта прошли аналогичные мероприятия.