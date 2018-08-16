ФОТО: Пугачева появилась на публике в пижаме и без укладки

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69-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своими модными экспериментами.
Как отмечает Lady, в Сети появилось новое фото певицы, на котором она позирует в костюме в пижамном стиле и без привычной укладки.
Несмотря на то что "пижамные" костюмы вот уже несколько лет находятся на пике популярности, casual-образ Пугачевой понравился не всем ее фанатам.
"Сама в пижаме, а на голове-то что? Мочалка?", "Ну если и в трениках выходят в свет, почему бы и пижамку не прихватить заодно?", "Не очень этот наряд вам", — пишут пользователи Сети.
Правда, многие поклонники Пугачевой оценили ее молодежный наряд и отметили, что жена Максима Галкина выглядит молодо и стильно.
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