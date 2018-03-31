15:37, 31 Марта 2018
ФОТО: Разваливающийся дом в отдаленном микрорайоне Петрозаводска "грозит" жителям кирпичами
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Петрозаводчан предупреждают об опасности нахождения рядом с домом № 10 по улице СКЗ, фасад здания разваливается на глазах.
В паблике "СКЗ – Сулажгорский кирпичный завод" разместили фото разваливающегося дома. Жителей двухэтажки предупредили об опасности, разметив на доме №10 объявление.
"Уважаемые жители дома №10 по ул. СКЗ, за сигнальную ленту не заходить, возможно падении кирпичей с фасада здания. Будьте осторожны", - пишет администрация МУП "ПетроГИЦ".
Будет ли отремонтровано здание, в котором расположен магазин, не сообщается.
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