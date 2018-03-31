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Новости. Общество
15:37, 31 Марта 2018

ФОТО: Разваливающийся дом в отдаленном микрорайоне Петрозаводска "грозит" жителям кирпичами

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Петрозаводчан предупреждают об опасности нахождения рядом с домом № 10 по улице СКЗ, фасад здания разваливается на глазах.

В паблике "СКЗ – Сулажгорский кирпичный завод" разместили фото разваливающегося дома. Жителей двухэтажки предупредили об опасности, разметив на доме №10 объявление.

"Уважаемые жители дома №10 по ул. СКЗ, за сигнальную ленту не заходить, возможно падении кирпичей с фасада здания. Будьте осторожны", - пишет администрация МУП "ПетроГИЦ". 

Будет ли отремонтровано здание, в котором расположен магазин, не сообщается. 

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Комментарии

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кир
2018-03-31 17:04:35
Пленные немцы построили в нашем городе двухэтажные каменные дома. До сих пор стоят. А у наших руки не из того места растут.
Антон
2018-03-31 16:42:24
Внизу объявления надо было написать: 18 лет правления и перестройки.....за такой период города возводили целые....
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