ФОТО: Разваливающийся дом в отдаленном микрорайоне Петрозаводска "грозит" жителям кирпичами

Петрозаводчан предупреждают об опасности нахождения рядом с домом № 10 по улице СКЗ, фасад здания разваливается на глазах.

В паблике "СКЗ – Сулажгорский кирпичный завод" разместили фото разваливающегося дома. Жителей двухэтажки предупредили об опасности, разметив на доме №10 объявление.

"Уважаемые жители дома №10 по ул. СКЗ, за сигнальную ленту не заходить, возможно падении кирпичей с фасада здания. Будьте осторожны", - пишет администрация МУП "ПетроГИЦ".

Будет ли отремонтровано здание, в котором расположен магазин, не сообщается.