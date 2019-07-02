ФОТО: Реставраторы нашли ангелов с сизыми крыльями в церкви святого апостола Петра в Карелии

Реставраторы сделали открытие в церкви святого апостола Петра в Марциальных водах, сообщили в правительстве Карелии.

В Марциальных водах идут работы по реконструкции кровли и реставрации иконостаса церкви святого апостола Петра, построенной по проекту самого Петра I и освященной в его присутствии в 1722 году.

Реставраторы уже сделали интересное открытие: резные крылья ангелов на иконостасе в оригинале до первой реставрации имели сизый цвет, отмечается в паблике "Республика Карелия".

Реставрационные работы на первом российском курорте, отмечающем в этом году 300-летие, проходят при поддержке Минкультуры Карелии.



правительство Карелии



правительство Карелии