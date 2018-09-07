19:40, 07 Сентября 2018
ФОТО: Рита Ора отправилась на вечеринку в платье, которое не скрывает вообще ничего
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Британская певица Рита Ора дважды за день произвела фурор своим внешним видом.
Сперва 27-летняя певица заявилась на церемонию вручения премии Men of the Year в очень откровенном наряде, а затем посетила афтепати в платье, на фото которой утренний наряд кажется весьма скромным, пишет life.
Так Рита Ора выглядела на самой церемонии.
Этот наряд кажется провокационным... Но только не на фоне другого платья звезды.
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