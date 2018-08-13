ФОТО: Рядом с Беломорском ходит медведь

Жительница Мурманска опубликовал в соцсети фото медведя, которого увидела в Карелии.

"Вот такая красота ходит по дорогам Карелии за 20 км до Беломорска", - написала Юлия Лесонен в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, косолапый тяжело дышал и ушел в лес, увидев туристов.

По данным властей, численность медведя в Карелии составляет порядка трех тыс. особей.