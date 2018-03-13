ФОТО: Русская звезда Playboy попрощалась с поклонниками

За взлом ее страницы хакерам обещают пять тысяч долларов.

В Сети набирает обороты скандал, в центре которого - звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман. Модель, у которой в Интернете больше 367 тысячи подписчиков, попрощалась с поклонниками, узнав, что за взлом ее страницы хакерам обещают пять тысяч долларов, сообщает "Комсомольская правда".

- Друзья, я очень надеюсь это не предсмертное письмо, - написала Мария в своем Instagram. - Но на всякий случай хочу с вами попрощаться. Спасибо за вашу любовь, за ваше время, которые вы уделяете, я очень люблю читать ваши комментарии, но не всегда получается отвечать. Я люблю с вами переписываться здесь, но хочу вас предупредить, если с моей страницы будет идти неадекватная инфа, значит ее взломали. Сегодня узнала от знакомых хакеров, за мою страничку предлагают пять тысяч долларов.

Кроме того, модель посетовала, что вот уже несколько дней ее личную электронную почту пытаются вскрыть, так как постоянно приходят сообщения о смене пароля. А теперь еще одна напасть – Instagram-красавицу атакуют так называемые боты, которые пишут оскорбительные, а порой и нецензурные комментарии.

Сама модель уверена, что Интернет-атака на нее организована молодой женщиной. Чуть больше недели назад многодетная мать обвинила звезду в том, что та разрушила ее семью. Якобы, пока женщина лежала в роддоме с третьим ребенком, Мария Лиман отдыхала с ее гражданским супругом на Мальдивах.

Как рассказала сайту rostov.kp.ru Мария Лиман, все обвинения Интернет-дамы беспочвенны. Красотка действительно знакома с молодым человеком, о котором идет речь. Он ее давний знакомый из Ростова-на-Дону, который уже долгое время живет в столице. Более того, у Лиман есть постоянный молодой человек, имя которого она не раскрывает, так как не хочет сторонних вторжений в личную жизнь.

А еще Мария Лиман рассказала, что даже готова сделать свой профиль в Instagram закрытым для того, чтобы ее творчеством - откровенными снимками на природе - и дальше продолжали любоваться поклонники. Но, похоже, теперь красавица решила использовать сложившуюся ситуацию со злобными Интернет-комментариями в свою пользу.

- Сегодня для моей странички заказали комменты от ботов, - призналась модель. - Ребят, можете повеселиться, я их даже удалять не буду! Ну и фантазия. Пишите и повышайте рейтинг. Главное - не повторяйтесь. Веселье продолжается.

Напомним, до этого брошенная жена угрожала звезде Playboy вооруженной охраной, и модель всерьез опасалась за свою безопасность. В комментариях поклонники советуют ей написать заявление в правоохранительные органы и не спускать дело на тормоза. Сама же Мария призналась, что знает - контент ее странички, а именно эротические снимки, раздражают многих людей. Но женам, от которых уходят мужья, модель посоветовала разобраться в себе, а не обвинять во всем звезд Instagram.