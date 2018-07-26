ФОТО: Самая красивая девочка в мире живет в Африке

Пользователи Instagram объявили "самой прекрасной девочкой в мире" миловидную пятилетнюю уроженку Нигерии.

Фото маленькой девочки появилось в аккаунте фотографа Мофе Бамуйва и сразу покорило сердца пользователей.

Чернокожая Джейр на кадрах позирует как модель из глянцевого журнала, поражая зрителя огромными глазами, копной кудрявых черных волос и коротеньким платьицем с ярким африканским узором, рассказывает RenTV. Всего фотограф сделал три снимка новой звезды интернета в разных позах.

"Она просто ангел", - подписала одно из фото автор снимка.

Снимки ребенка нечеловеческой красоты сразу получили несколько десятков тысяч лайков от поклонников фотографа.

Ранее сообщалось, что другая обладательница титула "самой красивой девочки" начала карьеру киноактрисы.