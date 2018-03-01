ФОТО: Самая красивая волейболистка в мире живет в России

Она могла бы составить конкуренцию самой сексуальной спортсменке Олимпиады.

Девушка из России снова оказалась в центре внимания западных СМИ. Так, на популярном американском интернет-портале Yahoo! Lifestyle накануне вышла статья о волейболистке из Казани Алисе Маненок под заголовком: "Эта российская модель - самая красивая волейболистка в мире?", сообщает издание "7 дней".

Публикация от Алиса Манёнок (@lis_manyonok) Фев 4, 2018 в 3:49 PST

Алису сравнивают с доминиканской волейболисткой Винифер Фернандес, которую газета The Sun в 2016 году назвала самой сексуальной женщиной Олимпийских игр, и утверждает, что Маненок с легкостью составила бы ей конкуренцию.

Публикация от KH (@kai_el87) Фев 15, 2017 в 6:14 PST

Алиса действительно выглядит как модель: в ее микроблоге более 65 тысяч подписчиков. Многих особенно восхитил тот факт, что был разработан образ куклы Барби со внешностью Маненок. Фолловеры девушки даже захотели купить такую куклу.

Алиса действительно похожа на Барби и лицом, и пропорциями: рост волейболистки — 182 сантиметра, у нее длинные светлые волосы и тонкая талия.

Публикация от Алиса Манёнок (@lis_manyonok) Июл 31, 2016 в 8:17 PDT

Также она не раз участвовала в отечественных и международных конкурсах красоты, где завоевывала первые и призовые места.

Публикация от Алиса Манёнок (@lis_manyonok) Мар 19, 2017 в 11:26 PDT

Алиса четыре года выступала за волейбольный клуб "Приморье", а затем решила посвятить себя модельной карьере. В копилке у девушки титулы "Вице-мисс Татарстан-2015", "Мисс Приморье-2013". Затем Алиса переехала в Казань, где стала активно принимать участие в конкурсах красоты и сниматься в модных фотосессиях. Несмотря на успешную карьеру, спорт девушка тоже не бросила и продолжает заниматься волейболом.