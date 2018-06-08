ФОТО: Самая сексуальная женщина планеты обладает бюстом четвертого размера

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Новости. Общество
23:30, 08 Июня 2018

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"Американская Семенович" обошла в рейтинге Беллу Хадид и Иванку Трамп.

Мужской журнал Maxim показал обложку нового летнего номера, на которой красуется американская модель Кейт Аптон. Блондинка с аппетитными формами возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин на планете по версии авторитетного издания, рассказывает "Дни.ру".

Кейт Аптон по праву признана одной из самых красивых и сексуальных женщин современности. Несмотря на то что дива отличается нехарактерными для модели параметрами, она продолжает сводить с ума миллионы поклонников по всему миру.

Аптон успела возглавить множество всевозможных рейтингов. Не стал исключением и мужской журнал Maxim, где американская манекенщица заняла лидирующую строчку в сотне самых сексуальных.

Более того, Кейт снялась для обложки авторитетного издания. На снимках дива красуется в легкой блузе благородного бежевого оттенка с внушительным декольте. Образ блондинки дополнили крупные серьги и сдержанный макияж.

Кейт рассказала, что съемка проходила в Израиле, в пустыне Негев. Снимал модель известный французский фотограф Жиль Бенсимон, который отметился работой со многими мировыми звездами.

Многие в шутку называют Кейт Аптон американской Анной Семенович. Девушке с таким размером груди очень трудно смотреть только в глаза. На счету Кейт – две обложки престижного спецвыпуска купальников, роль в голливудском фильме "Другая женщина" и множество рекламных контрактов.

Блондинка часто снимается для брендов нижнего белья и купальников, участвует в показах и фотосессиях для глянца. И хотя модель часто критикуют за то, что она не такая худая, как того требуют современные стандарты, дива уверенно заявляет, что комфортно себя чувствует с такими формами.

Уже 18 лет подряд редакция Maxim составляет рейтинг из 100 самых горячих моделей, певиц и актрис. В 2018 году за желанный титул боролись Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Иванка Трамп.

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