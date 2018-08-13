ФОТО: Силовики отрепетировали в Карелии освобождение заложников в школе

Руководил учением начальник УФСБ России по Республике Карелия генерал-майор Александр Барышев, сообщает пресс-служба ведомства.

"По легенде учения группой вооруженных лиц, принадлежащих к международной террористической организации, совершено нападение на школу во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. По сценарию террористы захватили заложников из числа учащихся и преподавательского состава и заложили взрывные устройства в здании учебного заведения", - отметили в пресс-службе управления ФСБ.

В ходе переговорного процесса удалось освободить часть заложников, однако, окончательно склонить условных террористов к отказу от намерений не удалось.

"Исходя из оценки и анализа сложившейся ситуации, ввиду наличия реальной угрозы жизни удерживаемых террористами заложников и невозможности пресечения деятельности террористов иным способом по решению руководителя КТО проведено боевое мероприятие, в ходе которого преступники нейтрализованы, удерживаемые ими заложники освобождены", - отметили в ведомстве.

В ходе антитеррористического учения проработаны вопросы взаимодействия всех подразделений, задействованных в учебной КТО по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.