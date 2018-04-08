ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска встретили Пасху

Верующие встретили праздник светлого Христова Воскресения в православных храмах столицы Карелии.

Жители Петрозаводска посетили храмы и приняли участие в Крестном ходе.

«Святая Пасха – главный праздник православных христиан. Воскресение Иисуса Христа, Своею смертью искупившего людские грехи, открывшего врата рая, - торжество и основание христианской веры»,- сообщает миссионерский отдел Петрозаводской и Карельской епархии в листовке, подготовленной к празднику, и опубликованной на официальном сайте епархии.