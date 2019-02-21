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Новости. Криминал
07:25, 21 Февраля 2019
фото: ФСБ Карелии

ФОТО: Сотрудники ФСБ изъяли большую партию оружия и взрывчатки в Карелии

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Группа лиц в составе трех человек незаконно торговала оружием и взрывчаткой. Двое из них сели в колонию, а один – получил условный срок, сообщили в ФСБ Карелии.

В 2017 году сотрудники ФСБ выявили трех жителей Костомукши, осуществляющих незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Было установлено, что указанные лица восстанавливали оружие и боеприпасы времен ВОВ, а также охолощенное оружие (макеты), находящиеся в открытом доступе для продажи. В дальнейшем оружие и боеприпасы сбывались с целью получения материальной выгоды. Примечательно, что двое из указанной группы являются близкими родственниками – отец и сын.


ФСБ Карелии

В ходе проведенных мероприятий в отношении указанных лиц из незаконного оборота были изъяты: автоматическое огнестрельное оружие – 2 ед, винтовки и ружья – 4 ед., пистолеты – 14 ед., гранаты – 13 ед., боеприпасы различных калибров – 3441 ед., мины и снаряды – 7 ед., взрывчатое вещество – 24 кг, основные части к оружию – 82 ед.

Осенью 2018 года суд признал указанных лиц виновными в совершении преступлений. Отец получил 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 120 тысяч рублей. Сыну назначили 3 года условно. Третий участник группы сел на 3 года в колонию общего режима и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.


ФСБ Карелии

Участники группового преступления подали апелляционные жалобы в Верховный суд Республики Карелия на приговор суда первой инстанции.

19 февраля приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения.

 

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