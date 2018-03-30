Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:54, 30 Марта 2018

ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

По теме

"МегаФон.ТВ": все новинки кино и телевидения – в HD-качестве
30.03.18 11:54
Новости ушли с "Ники Плюс" в Интернет
30.03.18 11:49
Консульство Финляндии в Петрозаводске ушло на выходные, а финские магазины ждут россиян даже в Пасху
30.03.18 11:32
Все новости
Загрузка...

Обещанной журналистам дым-машины не было, зато было много пожарных.

Вечером 29 марта после закрытия сотрудники МЧС проверили торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза" на пожарную безопасность. Напомним, после трагедии в торговом центре Кемерова Генеральная прокуратура предписала проверить все подобные торговые точки страны.

Сначала сотрудники МЧС имитировали задымление с помощью специальной аэрозольной банки. Датчики срабатывали, включилось оповещение и стали опускаться защитные шторы. Однако шторы опустились не везде - где-то, по словам сотрудников МЧС, они вообще не сработали, большая часть опустилась не до конца. Над эскалаторами штора уперлась в перила, возле одного из отделов - в стойку информации и паровозик, который возит детей. Единственная опустившаяся до конца, которую увидели журналисты, была штора у входа в гипермаркет "Сигма".

Во время пожарной тревоги посетители и работники центра шли по обычному маршруту - по эскалаторам, который были отключены. Из зала кинотеатра, по словам очевидцев, людей выводили через эвакуационный выход на эвакуационные же лестницы.

Затем в здании появились пожарные в противогазах и рассредоточились по зданию. "Бегают они, в противогазах и с инструментами с такой скоростью, что мы их едва догнали", - поделились журналисты. На третьем этаже были обнаружены юноша и девушка, которые, судя по всему, проигнорировали эвакуацию и решили переждать тревогу. Однако на них надели противогазы и вывели вниз. На эвакуационной лестнице обнаружили женщину с ребенком, судя по всему, из арендаторов. Они тоже чего-то ждали и упаковывали свою стойку с товаром. Им противогаз не стали давать, просто поторопили вниз.

О том, как проверяли торговый центр – в нашем видео- фоторепортаже.

По теме

"МегаФон.ТВ": все новинки кино и телевидения – в HD-качестве
30.03.18 11:54
Новости ушли с "Ники Плюс" в Интернет
30.03.18 11:49
Консульство Финляндии в Петрозаводске ушло на выходные, а финские магазины ждут россиян даже в Пасху
30.03.18 11:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2018-03-30 12:02:04
А с чего вдруг Лотос Плаза последний раз проверялась МЧС в 2015 году? Надзорные каникулы для малого бизнеса - Лотос Плаза малый бизнес?!

Не пора ли и другие проверки провести?
Комментатор
2018-03-30 10:54:10
Стали опускаться защитные шторы? т.е. закроют тебя такой шторкой и будешь взаперти ожидать чего-то?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
Сегодня 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»