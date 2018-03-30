ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

Обещанной журналистам дым-машины не было, зато было много пожарных.

Вечером 29 марта после закрытия сотрудники МЧС проверили торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза" на пожарную безопасность. Напомним, после трагедии в торговом центре Кемерова Генеральная прокуратура предписала проверить все подобные торговые точки страны.

Сначала сотрудники МЧС имитировали задымление с помощью специальной аэрозольной банки. Датчики срабатывали, включилось оповещение и стали опускаться защитные шторы. Однако шторы опустились не везде - где-то, по словам сотрудников МЧС, они вообще не сработали, большая часть опустилась не до конца. Над эскалаторами штора уперлась в перила, возле одного из отделов - в стойку информации и паровозик, который возит детей. Единственная опустившаяся до конца, которую увидели журналисты, была штора у входа в гипермаркет "Сигма".

Во время пожарной тревоги посетители и работники центра шли по обычному маршруту - по эскалаторам, который были отключены. Из зала кинотеатра, по словам очевидцев, людей выводили через эвакуационный выход на эвакуационные же лестницы.

Затем в здании появились пожарные в противогазах и рассредоточились по зданию. "Бегают они, в противогазах и с инструментами с такой скоростью, что мы их едва догнали", - поделились журналисты. На третьем этаже были обнаружены юноша и девушка, которые, судя по всему, проигнорировали эвакуацию и решили переждать тревогу. Однако на них надели противогазы и вывели вниз. На эвакуационной лестнице обнаружили женщину с ребенком, судя по всему, из арендаторов. Они тоже чего-то ждали и упаковывали свою стойку с товаром. Им противогаз не стали давать, просто поторопили вниз.

О том, как проверяли торговый центр – в нашем видео- фоторепортаже.