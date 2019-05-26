ФОТО: Спасатели опубликовали впечатляющие снимки пожара в Кеми

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Огонь уничтожил неэксплуатируемое строение в Кеми; снимки с места происшествия попали в Сеть.
Кемские спасатели разместили в собственном паблике хронику борьбы с огнем, который охватил нежилое здание.
Как информирует сообщество, пожар в неэксплуатируемом строении по адресу ул. Калинина дом 4 произошел днем 24 мая. На место происшествия выехали подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" в составе 11 человек и 3 единиц техники.
Ранее сообщалось, что строение сгорело. Погибших и пострадавших в огне нет. Причины случившегося выясняются.
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