ФОТО: Спасатели опубликовали впечатляющие снимки пожара в Кеми

Огонь уничтожил неэксплуатируемое строение в Кеми; снимки с места происшествия попали в Сеть.

Кемские спасатели разместили в собственном паблике хронику борьбы с огнем, который охватил нежилое здание.

Как информирует сообщество, пожар в неэксплуатируемом строении по адресу ул. Калинина дом 4 произошел днем 24 мая. На место происшествия выехали подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" в составе 11 человек и 3 единиц техники.

Ранее сообщалось, что строение сгорело. Погибших и пострадавших в огне нет. Причины случившегося выясняются.