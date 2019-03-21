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Новости. Общество
14:45, 21 Марта 2019

ФОТО: Спасатели взорвали лед на реке Ивина в Карелии

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Работы по подрыву льда на реке в поселке Ладва прошли 21 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и с целью предупреждения образования ледовых заторов на реках Карелии проводятся плановые превентивные мероприятия.

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской Республиканской поисково-спасательной службы провели работы по подрыву льда на реке Ивина в поселке Ладва Прионежского района.

"Для проведения работ по ослаблению льда специалисты использовали 23 заряда, общая масса которых составила 20 кг, – отметил Александр Снигур, начальник подразделения разминирования и взрывных работ. – Заряды были заложены в специальные лунки, которые были расположены вдоль основного русла на расстоянии 3 метров друг от друга. На данный момент взрывные работы успешно завершены".

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