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Новости. Общество
13:04, 08 Апреля 2018

ФОТО: Справляющие нужду водители маршруток вывели из себя жительницу Соломенного

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Петрозаводчанка пожаловалась на водителей маршрутных автобусов, которые устроили туалет на конечной остановке транспорта.

 

"На конечной остановке маршрутов 27, 8, 4 (в Соломенном ) водители маршрутных транспортных средств постоянно прилюдно, вываливая свое хозяйство, писают возле рядом расположенных домов и в непосредственной близости с детской площадкой",- написала в редакцию "Столицы на Онего" читательница Анастасия Шаньгина. 

"Каждый день вижу свистульки этих писунов из окна, проходя в магазин или возвращаясь домой, дети смотрят на это",- возмущается петрозаводчанка.

По словам Шаньгиной, местные жители неоднократно делали замечания водителям маршруток, писали жалобы в транспортную компанию и в администрацию города, однако ситуация не меняется.

"Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили, что нет законодательно закрепленной нормы, запрещающей им писать в общественном месте и мыть свои автобусы в непосредственной близости с колонкой",- поясняет горожанка.

"Месяц назад обращение передано Мирошник, жалоба подана в ГАИ, МВД, Роспотребнадзор.....но, думаю, что как обычно будут одни отписки. Собираюсь составить обращение в прокуратуру и Парфенчикову",- заявляет Анастасия Шаньгина.

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Комментарии

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кир
2018-04-08 13:34:10
Что только умеют делать частники одной фразой изложил Мизантроп. Золотой фонд "Столицы". :)
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