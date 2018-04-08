ФОТО: Справляющие нужду водители маршруток вывели из себя жительницу Соломенного

Петрозаводчанка пожаловалась на водителей маршрутных автобусов, которые устроили туалет на конечной остановке транспорта.

"На конечной остановке маршрутов 27, 8, 4 (в Соломенном ) водители маршрутных транспортных средств постоянно прилюдно, вываливая свое хозяйство, писают возле рядом расположенных домов и в непосредственной близости с детской площадкой",- написала в редакцию "Столицы на Онего" читательница Анастасия Шаньгина.

"Каждый день вижу свистульки этих писунов из окна, проходя в магазин или возвращаясь домой, дети смотрят на это",- возмущается петрозаводчанка.

По словам Шаньгиной, местные жители неоднократно делали замечания водителям маршруток, писали жалобы в транспортную компанию и в администрацию города, однако ситуация не меняется.

"Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили, что нет законодательно закрепленной нормы, запрещающей им писать в общественном месте и мыть свои автобусы в непосредственной близости с колонкой",- поясняет горожанка.

"Месяц назад обращение передано Мирошник, жалоба подана в ГАИ, МВД, Роспотребнадзор.....но, думаю, что как обычно будут одни отписки. Собираюсь составить обращение в прокуратуру и Парфенчикову",- заявляет Анастасия Шаньгина.