ФОТО: Стали известны подробности жёсткого столкновения "девятки" и трактора на объездной дороге

В сети появились снимки и рассказ очевидца о серьезном ДТП, которое произошло на Суоярвском шоссе на подъезде к Петрозаводску.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 30 марта около 11 часов на пятом километре Суоярвского шоcсе (третий километр автодороги "Подъезд к Петрозаводску"). Легковой автомобиль ВАЗ-2109, которым управляла женщина, столкнулся с трактором дорожной службы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.

Как рассказал порталу ДТП ПТЗ очевидец происшествия, транспортные средства двигались в попутном направлении со стороны города, оба – в левой полосе. По всей видимости, водитель легкового автомобиля не успела вовремя перестроиться и притормозить, и автомобиль врезался в трактор, который осуществлял уборку. Тормозной путь составил около 30 метров.

По словам очевидца, кроме водителя в "девятке" находились двое детей. На переднем сиденье ребёнок 5 лет был в детском кресле. На заднем сиденье мальчик 12 лет.

Водителя с места аварии увезла машина "Скорой помощи". По информации ГИБДД, ей было назначено амбулаторное лечение. Дети, к счастью, не пострадали.