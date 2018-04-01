Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
08:40, 01 Апреля 2018
фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: Стали известны подробности жёсткого столкновения "девятки" и трактора на объездной дороге

По теме

В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода
01.04.18 09:41
На трассе Карелии столкнулись три автомобиля
31.03.18 17:24
Карелия вошла в число регионов с высоким риском взрывов бытового газа
31.03.18 13:25
Все новости
Загрузка...

В сети появились снимки и рассказ очевидца о серьезном ДТП, которое произошло на Суоярвском шоссе на подъезде к Петрозаводску.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 30 марта около 11 часов на пятом километре Суоярвского шоcсе (третий километр автодороги "Подъезд к Петрозаводску"). Легковой автомобиль ВАЗ-2109, которым управляла женщина, столкнулся с трактором дорожной службы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.

Как рассказал порталу ДТП ПТЗ очевидец происшествия, транспортные средства двигались в попутном направлении со стороны города, оба – в левой полосе. По всей видимости, водитель легкового автомобиля не успела вовремя перестроиться и притормозить, и автомобиль врезался в трактор, который осуществлял уборку. Тормозной путь составил около 30 метров.

По словам очевидца, кроме водителя в "девятке" находились двое детей. На переднем сиденье ребёнок 5 лет был в детском кресле. На заднем сиденье мальчик 12 лет.

Водителя с места аварии увезла машина "Скорой помощи". По информации ГИБДД, ей было назначено амбулаторное лечение. Дети, к счастью, не пострадали.

По теме

В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода
01.04.18 09:41
На трассе Карелии столкнулись три автомобиля
31.03.18 17:24
Карелия вошла в число регионов с высоким риском взрывов бытового газа
31.03.18 13:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 2
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2018 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 5
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»