ФОТО: Стас Пьеха показал новую квартиру

Певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.

"Изначально это была бетонная коробка, поэтому пришлось делать все с нуля. Ремонт растянулся на долгих пять лет и обошелся достаточно дорого. С дизайном помогала моя сестра Эрика", – рассказал Стас изданию StarHit.

Так как Пьеха уже много лет ведет здоровый образ жизни, он устроил дома спортивный мини-зал.

В гостиной находится большой экран и качественная саунд-система.

"Иногда слушаю друзей, они такие спецы в области сериалов, что ощущаю себя неловко, кажется, что я какой-то отсталый", – отметил певец.

Любимое место звезды в апартаментах – кровать. Стас не любит готовить, предпочитая питаться в ресторанах, поэтому, переступая порог жилища, отдыхает либо творит.