ФОТО: Стас Пьеха показал новую квартиру

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Певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.
"Изначально это была бетонная коробка, поэтому пришлось делать все с нуля. Ремонт растянулся на долгих пять лет и обошелся достаточно дорого. С дизайном помогала моя сестра Эрика", – рассказал Стас изданию StarHit.
Так как Пьеха уже много лет ведет здоровый образ жизни, он устроил дома спортивный мини-зал.
В гостиной находится большой экран и качественная саунд-система.
"Иногда слушаю друзей, они такие спецы в области сериалов, что ощущаю себя неловко, кажется, что я какой-то отсталый", – отметил певец.
Любимое место звезды в апартаментах – кровать. Стас не любит готовить, предпочитая питаться в ресторанах, поэтому, переступая порог жилища, отдыхает либо творит.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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