ФОТО: Страшный пожар за 2,5 часа уничтожил жилой дом в поселке Карелии

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В поселке Волдозеро Сегежского района пожарные 2,5 часа боролись с огнем, охватившим двухэтажный деревянный жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.
В последний день весны, 31 мая, в 19.02 произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Школьной в поселке Волдозеро Сегежского района.
Более 2,5 часов пожарные боролись с огнем, и в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.
По информации МЧС Карелии, на пожаре погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
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