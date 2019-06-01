ФОТО: Страшный пожар за 2,5 часа уничтожил жилой дом в поселке Карелии

В поселке Волдозеро Сегежского района пожарные 2,5 часа боролись с огнем, охватившим двухэтажный деревянный жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.

В последний день весны, 31 мая, в 19.02 произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Школьной в поселке Волдозеро Сегежского района.

Более 2,5 часов пожарные боролись с огнем, и в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.

По информации МЧС Карелии, на пожаре погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.



фото МЧС 4 отряд Сегежский район



фото МЧС 4 отряд Сегежский район