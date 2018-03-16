ФОТО: "Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдем"

Жители Муезерского района Карелии рассказывают о том, как переживают последствия сильного снегопада.

Жители трех северных районов Карелии – Беломорского, Сегежского и Муезерского пострадали от снегопада, который обрушился на них за последние двое суток.

К сожалению, как это всегда бывает, коммунальные и дорожные службы оказались не готовы к стихии, поэтому около двадцати населенных пунктов оказались отрезанными от районных центров.

В сети появилось множество фотографий и комментариев того, что происходит сейчас на севере Карелии и как жители переживают последствия снегопада.

"Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдём. У вас тоже так?", - пишут жители Муезерского района в соцсети.