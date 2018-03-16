ФОТО: "Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдем"

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Жители Муезерского района Карелии рассказывают о том, как переживают последствия сильного снегопада.
Жители трех северных районов Карелии – Беломорского, Сегежского и Муезерского пострадали от снегопада, который обрушился на них за последние двое суток.
К сожалению, как это всегда бывает, коммунальные и дорожные службы оказались не готовы к стихии, поэтому около двадцати населенных пунктов оказались отрезанными от районных центров.
В сети появилось множество фотографий и комментариев того, что происходит сейчас на севере Карелии и как жители переживают последствия снегопада.
"Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдём. У вас тоже так?", - пишут жители Муезерского района в соцсети.
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