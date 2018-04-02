ФОТО: Талые воды начали затапливать дворы и дома в Беломорске

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Не все районы Карелии готовы к весеннему таянию снега.
В официальной группе "Беломорск" сообщается, что город не готов к весеннему таянию – домам грозит подтопление.
"На ул. Ленинской около домов №59 начало заливать близлежащие дворы! – пишут горожане, - труба под дорогой завалена снегом, воде некуда уходить. Грозит подтоплением домам на ул Рабочая, 28, Лесная, 6...Двор на Рабочей, 28 уже залит водой..."
По словам жителей Беломорска, в мэрии их заверили, что специальная комиссия держит ситуацию под контролем.
Люди не верят властям и сообщают, что при таком контроле - "ещё пару-тройку дней - и их затопит".
Горожане обещают в критической ситуации написать обращение в прокуратуру.
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