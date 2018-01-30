ФОТО: Тарзан снялся голым на фоне моря

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко запечатлел себя совершенно обнаженным на фоне моря.

Российский атлет и стриптизер показал, что он в свои 47 лет он еще способен на многое, пишет uznayvse.

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram новое откровенное фото. В силу своей профессии Тарзан не только не стесняется демонстрировать свое голое тело — ему приходится этим заниматься. На фоне ночного моря его сфотографировала жена — певица Наташа Королева. Тарзан позировал на фоне побережья в сумерках в самых причудливых позах, которые подчеркивали изгибы его мускулистой фигуры. Несмотря на возраст — Сергею Глушко уже под пятьдесят — его физической форме можно позавидовать.

При этом нашлись комментаторы, которые придрались и к Тарзану. Поводом для критики стало то, что хейтеры назвали "синдромом Волочковой" — людей расстроило, что на видео нельзя рассмотреть интимные места Тарзана.