Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 06 Июня 2018

ФОТО: Трансгендер удалила пупок и стала "ближе к Богу"

По теме

Футболисты из Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на ЧМ
06.06.18 23:30
В мире заканчиваются запасы ирландского виски
06.06.18 22:00
Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия
06.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

На пластику она потратила почти 80 тысяч долларов, но от самого главного избавляться не собирается.

21-летняя Джолин Доусон из австралийского города Голд-Кост - трансгендер. Она родилась мужчиной, но ощущает себя женщиной, рассказывает Cosmopolitan. С помощью пластических операций она пытается достичь своего идеала - стать похожей на куклу Bratz. Джолин полностью изменила черты лица и удалила волосы на теле. На пластику женщина-трансгендер потратила уже почти $80 тысяч. Последняя операция оказалась оригинальной и неожиданной - Джолин удалила пупок.

Пластический хирург просто сделал разрез около пупка и сшил кожу. Пупок остался на месте, но теперь он практически не виден. "Мне кажется, что таким образом я становлюсь ближе к Богу, потому что стала похожа на Адама и Еву", - рассказала Джолин в интервью MailOnline.

Джолин встречалась с мужчинами, но позже поняла, что она лесбиянка. При этом, несмотря на большое количество пластических операций, Джолин не планирует изменение половых органов, они ее вполне устраивают. Всем своим потенциальным партнершам она сразу рассказывает об этом, считая, что нужно быть полностью честной. Джолин не расстраивается из-за отказов или оскорблений. "Я всегда на 100% в себе уверена. Если я кому-то не нравлюсь, то это его упущенный шанс, а не мой", - говорит она.

По теме

Футболисты из Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на ЧМ
06.06.18 23:30
В мире заканчиваются запасы ирландского виски
06.06.18 22:00
Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия
06.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 15:12
ВИДЕО: В центре Петрозаводска ползает змея

Аналитика

04.06.2018 16:02
Политкухня
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 2
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Работа до последнего пациента
30.05.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
06.06.2018 10:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»