ФОТО: Трансгендер удалила пупок и стала "ближе к Богу"

На пластику она потратила почти 80 тысяч долларов, но от самого главного избавляться не собирается.

21-летняя Джолин Доусон из австралийского города Голд-Кост - трансгендер. Она родилась мужчиной, но ощущает себя женщиной, рассказывает Cosmopolitan. С помощью пластических операций она пытается достичь своего идеала - стать похожей на куклу Bratz. Джолин полностью изменила черты лица и удалила волосы на теле. На пластику женщина-трансгендер потратила уже почти $80 тысяч. Последняя операция оказалась оригинальной и неожиданной - Джолин удалила пупок.

Пластический хирург просто сделал разрез около пупка и сшил кожу. Пупок остался на месте, но теперь он практически не виден. "Мне кажется, что таким образом я становлюсь ближе к Богу, потому что стала похожа на Адама и Еву", - рассказала Джолин в интервью MailOnline.

Джолин встречалась с мужчинами, но позже поняла, что она лесбиянка. При этом, несмотря на большое количество пластических операций, Джолин не планирует изменение половых органов, они ее вполне устраивают. Всем своим потенциальным партнершам она сразу рассказывает об этом, считая, что нужно быть полностью честной. Джолин не расстраивается из-за отказов или оскорблений. "Я всегда на 100% в себе уверена. Если я кому-то не нравлюсь, то это его упущенный шанс, а не мой", - говорит она.