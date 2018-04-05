ФОТО: Улицы Петрозаводска превратились в полосу препятствий

Жители города продолжают выкладывать фото и жаловаться на власть.

Недовольные петрозаводчане выкладывают в сеть снимки городских улиц. Так, в группе ВКонтакте появились фото подземного перехода, ведущего с улицы Горького на улицу Фрунзе.

"Похоже, самый главный карел, уже неделю как в окно не глядел. Пешеходом быть не вариант, за рулем - на дорогах колеи, что хрен выпрыгнешь. На фото переход у "Кея". Люди почти вплавь перебираются, про мамочек с колясками и инвалидов я вообще молчу, это чистый экстрим", - прокомментировал происходящее в городе подписчик группы Антон.

А читательница "Столицы на Онего" Наталья показала, как выглядит тротуар на Октябрьском проспекте, который с уверенностью можно назвать катком.