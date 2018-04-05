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Новости. Общество
16:29, 05 Апреля 2018

ФОТО: Улицы Петрозаводска превратились в полосу препятствий

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Жители города продолжают выкладывать фото и жаловаться на власть.

Недовольные петрозаводчане выкладывают в сеть снимки городских улиц. Так, в группе ВКонтакте появились фото подземного перехода, ведущего с улицы Горького на улицу Фрунзе.

"Похоже, самый главный карел, уже неделю как в окно не глядел. Пешеходом быть не вариант, за рулем - на дорогах колеи, что хрен выпрыгнешь. На фото переход у "Кея". Люди почти вплавь перебираются, про мамочек с колясками и инвалидов я вообще молчу, это чистый экстрим", - прокомментировал происходящее в городе подписчик группы Антон.

А читательница "Столицы на Онего" Наталья показала, как выглядит тротуар на Октябрьском проспекте, который с уверенностью можно назвать катком.

 

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Комментарии

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бармалей
2018-04-05 18:42:12
Тротуар Октябрьского - работа Техрента за муниципальные деньги...равно как и Фурманова... все хорошо, да госпожа мэр? Платим Техренту исправно.... тут уже на управляющие компании не спихнуть :)
User
2018-04-05 18:06:01
Недовольные петрозаводчане выкладывают в сеть снимки городских улиц.

А 18.03 они были довольные. Какое непостоянство. Как же пресловутая стабильность?
sherhan2
2018-04-05 17:57:41
Властям по барабану,отсиживаются по кабинетам. Мирошник подошвы натирает наждачкой,Боднарчук вообще перепрофилировался в комментаторы.
Os
2018-04-05 17:52:16
Городские власти политикой занимаются, а не городским хозяйством.
Василий
2018-04-05 16:55:28
Утром в тоннель на жопе по ступенькам влетаешь, а днём в болотниках надо проходить. И такая хер..я каждый год.
Беня
2018-04-05 17:29:26
Василий, точно
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