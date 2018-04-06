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Новости. Общество
14:50, 06 Апреля 2018

ФОТО: "Утопающий" пешеходный тоннель в Петрозаводске "модернизировали"

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В переходе, ведущем с улицы Горького на Фрунзе, появились новые элементы благоустройства.

"Столица на Онего" 5 марта рассказывала о том, что в Петрозаводске многие магистрали не только для водителей, но и для пешеходов превратились в непреодолимые полосы препятствий. В частности, в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" были опубликованы фото подтопленного перехода под железнодорожными путями на стыке улиц Горького и Фрунзе.

Сегодня появились новые снимки: кто-то попытался облегчить жизнь пешеходов, пользующихся тоннелем. "Кто говорил, что администрация тут не бывает? После вчерашнего поста про потоп в подземном ж/д переходе возле "Кея", была применена инновационная технология", - отметил автор снимка Антон.

Была ли там администрация или же сами жители принесли конструкцию в переход – пока неизвестно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-04-06 15:21:36
Тоннель модернизировали в бассейн. Всё для населения. Бу-га-га!
Мизантроп
2018-04-06 14:57:27
Частник во всей красе, хе-хе-хе... От кирпичей к европоддону, дебилы мля....
Беня
2018-04-06 15:08:20
Классовая борьба по весне обостряется, если вовремя симптомы не купировать :)
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