ФОТО: "Утопающий" пешеходный тоннель в Петрозаводске "модернизировали"

В переходе, ведущем с улицы Горького на Фрунзе, появились новые элементы благоустройства.

"Столица на Онего" 5 марта рассказывала о том, что в Петрозаводске многие магистрали не только для водителей, но и для пешеходов превратились в непреодолимые полосы препятствий. В частности, в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" были опубликованы фото подтопленного перехода под железнодорожными путями на стыке улиц Горького и Фрунзе.

Сегодня появились новые снимки: кто-то попытался облегчить жизнь пешеходов, пользующихся тоннелем. "Кто говорил, что администрация тут не бывает? После вчерашнего поста про потоп в подземном ж/д переходе возле "Кея", была применена инновационная технология", - отметил автор снимка Антон.

Была ли там администрация или же сами жители принесли конструкцию в переход – пока неизвестно.