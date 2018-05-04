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Новости. Общество
11:51, 04 Мая 2018

ФОТО: В Чалне построили многоквартирные дома, и соседние участки стали уходить под воду

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Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална Пряжинского района Карелии.

В результате работ на некогда сухой территории образовались огромные лужи, которые даже летом не высыхают полностью, – вода затопила огороды и все ближе подступает к домам. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Переписка со строителями и властями, которую жители начали еще в прошлом году, ни к чему не привела: фактически людям дали понять, что это их проблема – им ее и решать.

Подробности – в нашем материале "Затопление – в подарок".

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