09:59, 28 Июля 2018
ФОТО: В глубинке Карелии установили светодиодные светофоры и новый остановочный комплекс
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Жители Олонецкого района утверждают, что таких дорожных работ они не видели на протяжении десятилетий.
В деревне Тулокса Олонецкого района рабочие установили новый остановочный комплекс и отремонтировали дорожное полотно. На дороге появилась новая разметка. Трассу ремонтируют участками.
Местные жители утверждают, что подобных работ там не велось «лет 30».
Также в поселке Ильинский Олонецкого района были установлены светодиодные светофоры.
Ранее сообщалось о том, что в Олонецком районе до 31 октября будет улучшено состояние участков 26 региональных дорог.
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