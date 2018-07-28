ФОТО: В глубинке Карелии установили светодиодные светофоры и новый остановочный комплекс

Жители Олонецкого района утверждают, что таких дорожных работ они не видели на протяжении десятилетий.

В деревне Тулокса Олонецкого района рабочие установили новый остановочный комплекс и отремонтировали дорожное полотно. На дороге появилась новая разметка. Трассу ремонтируют участками.

Местные жители утверждают, что подобных работ там не велось «лет 30».

Также в поселке Ильинский Олонецкого района были установлены светодиодные светофоры.

Ранее сообщалось о том, что в Олонецком районе до 31 октября будет улучшено состояние участков 26 региональных дорог.