ФОТО: В Ильинском храме Петрозаводска вандал побил окна

В Петрозаводске на территории Ильинского храмового комплекса совершен акт вандализма, сообщается на сайте епархии.

"В ночь с 4 на 5 декабря на территории храмового комплекса в память погибших воинов, молодой мужчина разбил оконные стекла в храме и колокольне", - говорится в сообщении.

Молодой мужчина (20–25 лет) повредил перила храма, а затем обломком перил и камнями разбил окна в храме, церковной лавке и трапезной в колокольне.

Также разбиты две доски с именами жертвователей и строителей комплекса.

Мужчина был задержан на месте происшествия прибывшим нарядом полиции.

Храм во имя пророка Божия Илии в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Антикайнена был освязен в августе 2016 года. В 2017 году на территории комплекса сооружена колокольня с трапезной и церковной лавкой, освящены колокола, установлен поклонный крест.

2 августа 2018 года, в день памяти пророка Божия Илии покровителя Воздушно-десантных войск торжественно открыт памятник Герою Российской Федерации Александру Калинину, расположенный в сквере рядом с Ильинским храмом.