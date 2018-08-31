ФОТО: В Интернете спорят, кто красивее: дочка Малинина или дочка Немцова

Пользователи Интернета обсуждают снимки звездных детей: 16-летней Дины Немцовой и 17-летней Устиньи Малининой, которые вместе с семьями отдыхают в Италии.

В своих Instagram наследница политика Бориса Немцова и дочка певца Александра Малинина публикуют красочные фото с пляжей и из ресторанов, отмечает Lady.

"Наслаждаемся последними днями лета", — рассказала подписчикам Дина под одним из снимков.

Пользователи Сети активно обсуждают снимки девушек, засыпают их комплиментами и сравнивают внешние данные Дины и Устиньи.

"Какие девушки! Красотки, одна другой краше", "Две модели с обложки!", "Дина, мне кажется, благороднее выглядит, нежнее как-то", "Малинина — отпад!", "Вот это красавицы выросли! Устинья — самая стильная, не в обиду Дине", "Богини", — пишут они.