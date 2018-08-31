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Новости. Общество
20:20, 31 Августа 2018
фото: www.instagram.com/dinanemtsova

ФОТО: В Интернете спорят, кто красивее: дочка Малинина или дочка Немцова

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Пользователи Интернета обсуждают снимки звездных детей: 16-летней Дины Немцовой и 17-летней Устиньи Малининой, которые вместе с семьями отдыхают в Италии.

В своих Instagram наследница политика Бориса Немцова и дочка певца Александра Малинина публикуют красочные фото с пляжей и из ресторанов, отмечает Lady.


фото: www.instagram.com/ustinya_malinina_official

"Наслаждаемся последними днями лета", — рассказала подписчикам Дина под одним из снимков.


фото:www.instagram.com/dinanemtsova_

Пользователи Сети активно обсуждают снимки девушек, засыпают их комплиментами и сравнивают внешние данные Дины и Устиньи.


фото:www.instagram.com/dinanemtsova_

"Какие девушки! Красотки, одна другой краше", "Две модели с обложки!", "Дина, мне кажется, благороднее выглядит, нежнее как-то", "Малинина — отпад!", "Вот это красавицы выросли! Устинья — самая стильная, не в обиду Дине", "Богини", — пишут они.

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