ФОТО: "В Йоэнсуу кучи снега, ничего не вывозится, дворников нет"

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Житель Петрозаводска рассказал всем, "кто молится на заграницу", о проблемах с уборкой снега в приграничном финском городе Йоэнсуу.
Фотографии неубранного финского города Йоэнсуу появились в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Житель Петрозаводска запечатлел кучи не вывезенного снега на тротуарах и дворы, где "по колено снега".
"Всем тем, кто молится на волшебную заграницу. Йоэнсуу. В городе кучи снега, ничего не вывозится, во дворах местами по колено снега, дворников нет. Рай на земле прям".
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