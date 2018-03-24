ФОТО: В Карелии кайтингист снял северное сияние сумасшедшей красоты

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Удивительной красоты северное сияние запечатлел любитель кайтинга в районе Сайнаволока под Петрозаводском.
В паблике "Охотники за сияние" Дмитрий Беленихин разместил фото северного сияния, которое запечатлел ночью 24 марта в 00.31 в районе Сайнаволока.
"Пошел сегодня после заката кататься на кайте, но ветер стих, - написал Дмитрий, - хорошо, с собой была камера, поснимал звезды и полярное сияние".
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