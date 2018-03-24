ФОТО: В Карелии кайтингист снял северное сияние сумасшедшей красоты

Удивительной красоты северное сияние запечатлел любитель кайтинга в районе Сайнаволока под Петрозаводском.

В паблике "Охотники за сияние" Дмитрий Беленихин разместил фото северного сияния, которое запечатлел ночью 24 марта в 00.31 в районе Сайнаволока.

"Пошел сегодня после заката кататься на кайте, но ветер стих, - написал Дмитрий, - хорошо, с собой была камера, поснимал звезды и полярное сияние".