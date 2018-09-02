ФОТО: В Карелии медведь вновь вышел на дорогу к автомобилям

На этот раз косолопай вышел на трассе между Кемью и Беломорском.

"Уже в который раз медведь выходит на трассу к людям, на этот раз мишка вышел на трассе между Кемью и Беломорском", сообщается в паблике "Беломорск".

В комментариях отмечается, что звери все чаще выходят к людям в поисках еды, так как в лесу в этом году неурожай ягод из-за жаркой погоды, да и леса с каждым годом становится все меньше: идут сплошные вырубки.