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Новости. Культура
13:25, 25 Августа 2018

ФОТО: В Карелии открылся второй музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"

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В этом году фестиваль в горном парке Рускеала стал двухдневным и международным.

Музыкальный фестиваль под открытым небом проходит на фоне рукотворных мраморных карьеров, органично вписываясь в богатейший природный ландшафт.

"Идея этого фестиваля нам была подарена самой природой, - признался глава Карелии Артур Парфенчиков, открывая фестиваль. – Мы просто услышали, как девушка поет на карьере".

Действительно, неповторимый колорит мероприятию придает возможность наслаждаться музыкой на фоне яркой карельской природы и необыкновенной сценографией, создаваемой подсвеченными скалами мраморного карьера.

Концерт-открытие представил блестящий состав исполнителей и программу "Итальянская ночь", подготовленную Симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии во главе с дирижером Алексеем Ньяга. Звучала популярная классика в современных обработках, написанных специально для фестиваля карельским композитором и аранжировщиком А. Палаевым, - симфоническая фантазия по мотивам известных компьютерных игр.

В этом году фестиваль получил статус международного, а его программа с участием звезд стала более обширной и разнообразной.

Гостям была представлена программа "Музыка на воде". Над водной гладью Большого мраморного каньона солисты Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии исполнили старинную барочную музыку.

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