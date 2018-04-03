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Новости. Общество
15:20, 03 Апреля 2018
фото: vk.com/belomorsk_new

ФОТО: В Карелии переселенцы из аварийного жилья продолжают жаловаться на ужасное качество новостроек

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Управляющая компания ликвидировать опасные дефекты в квартирах не торопится.

Читатели "Столицы на Онего" из Беломорска рассказали о том, как им живется в новых домах, сданных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Жилой 2-этажный дом по адресу: ул. Карельская, 3 был построен в 2016 году, с 1 апреля он находится под управлением УК "Наш дом".

- Дом сдан зимой 2017 года. Течет крыша, соответственно, заливает стены в квартирах, сырость приведет к тому, что дом будет заражен грибком, - пишет в группе города ВКонтакте Инна Б. - Звонки в УК "Дом", которой мы перечисляем деньги за обслуживание нашего дома, не дали результата. Просила прислать мастера, чтобы составили акт о том, что по стене течет вода. Перенаправляют друг к другу. Нет слов... И это говорит о качестве строительства.. Дому год. Что ждать дальше? Падающие стены? Потолки? Полы уже меняли, линолеум в гармошке. Позор тем, кто принимал данный дом. 

Фотографии стен в потеках говорят сами за себя. Сообщение комментируют и другие беломорчане, которые выкладывают в сеть снимки, говорящие о "качестве" новых домов.

До конца 2018 года в Беломорске необходимо ликвидировать более семи тысяч квадратных метров аварийного жилья. Именно в этом районе находится большая часть неучтенных ранее аварийных домов, не попавших в действующую программу. Для строительства новостроек уже определены земельные участки, где-то завершаются кадастровые работы. Причем возведение домов для жителей района запланировано как в Беломорске, так и в Петрозаводске. Многие из них изъявили желание переехать в карельскую столицу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2018-04-03 16:41:47
сосед по лестничной площадке
у нас заслуженный алкаш
и эта сволочь нам спокойно
опохмелиться не даёт
User
2018-04-03 16:18:07
А если такая новостройка рухнет - это будет повторением Кемеровской трагедии или это что-то другое?
Антон
2018-04-03 16:02:00
Дома отличные - Премиум класса !!!!
Слава
2018-04-03 16:00:38
"Профессионализм" зашкаливает в стране приматов....
Гарик
2018-04-03 15:23:46
Не расселять , ни ремонтировать , что за власть то убогая у нас карелов . Ни петь ,ни свистеть приставы с пр.Ленина не умеют ((((((((((((
Гость
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