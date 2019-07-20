ФОТО: В Карелии после дождей пошли грибы

Жители Карелии делятся в соцсетях фото первых грибных урожаев.

После череды дождей в соцсетях появились первые фотоотчеты о собранных в Карелии грибах. Понятно, что заядлые грибники не выдают своих мест, но, судя по всему, грибы уже собирают по всей республике.

Например, депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич опубликовал фото грибов в Сегежском районе.

А глава Шелтозерского поселения Ирина Сафронова – где-то в лесах Шелтозеро.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии грибники рассказывают о грибах, появившихся в Прионежском и Пряжинском районах.