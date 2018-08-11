ФОТО: В Карелии самосвал выбросило с дороги

Грузовой автомобиль улетел в кювет.

ДТП произошло в Прионежском районе, в деревне Педасельга. Об этом сообщает очевидец в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Грузовик съехал с трассы, сломал деревья и оказался в кювете.

Информации о причинах случившегося нет.