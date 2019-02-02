ФОТО: В Карелии спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам из Архангельска

Пожарные поселка Валдай Сегежского района Карелии вытащили из снега автомобиль путешественников из Архангельска.

Как сообщается в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия", утром 1 февраля на телефон пожарно-спасательной службы Сегежи поступил тревожный звонок. Водитель легкового автомобиля, сообщил, что следовал совместно с женщиной из Архангельска в Костомукшу на легковом автомобиле, но на лесной дороге в 25 км от поселка Валдай автомобиль застрял, продолжить дальнейшее движение они не могут, просил о помощи.



фото МЧС Карелии

К месту происшествия незамедлительно выехал дежурный караул отдельного поста 18 пожарно-спасательной части поселка Валдай. Сотрудники МЧС доставили граждан и их автомобиль на автодорогу Валдай - Надвоицы, после чего граждане продолжили движение.

Спасатели обращаются к автомобилистам и просят в условиях зимнего времени обращать внимание не техническое состояние своего автомобиля, особенно тем водителям, которые собираются в дальние поездки.

В МЧС рекомендуют не заправляться на разных заправках и заранее запастись теплыми вещами, продуктами и блоками питания.



фото МЧС Карелии

"В случае происшествий на дороге, нужно незамедлительно воспользоваться средствами связи и сообщить спасателям свое местонахождение, приметы местности, количество человек, возраст и наличие детей. При поломке на трассе не забудьте выставить предупреждающие знаки", - написано у паблике спасателей.

Также МЧС просит водителей не быть безучастными к людям, попавшим в беду, и оказать посильную помощь.

"Не стоит доверяться навигаторам при движении по лесным труднопроходимым дорогам, если маршрут вам не известен", - предупреждают в МЧС.