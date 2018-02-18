ФОТО: В Кондопоге автомобиль вылетел с дороги и оказался в сугробе

В Карелии автомобиль чуть не врезался в забор, преградой стала заваленная снегом обочина.

В паблике "ДТП ПТЗ" опубликовали фото с места происшествия на одной из дорог в Кондопоге. ДТП произошло 15 февраля.

"Водитель болида "Формулы 1" неправильно выбрал скоростной режим", - прокомментировал автор свои фото.