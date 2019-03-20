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Новости. Общество
06:40, 20 Марта 2019
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

ФОТО: В мэрии Петрозаводска рассказали, как борются с лужами на дорогах и во дворах

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Дежурство по обслуживанию сети ливневой канализации ведется в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске ведутся мероприятия, направленные на недопущение подтопления паводковыми водами улично-дорожной сети и придомовых территорий, сообщается на официальном сайте городской администрации.  

Накануне сотрудники "Службы заказчика" очистили колодцы, трубы и откачали скопившиеся талые воды по нескольким адресам на Древлянке, Кукковке, в районе Октябрьского проспекта и улицы Антикайнена (рядом со школой №9), на Перевалке в районе "Дома мод". А также на перекрестках улиц Ровио-Сортавальская, Кирова-Титова, на путепроводе Кукковка-Древлянка, улицах Новосулажгорской (вблизи железнодорожного переезда) и Университетской. Было устранено подтопление проезжей части на улице Шотмана.

Уборка снега и воды должны своевременно производиться и во дворах, напомнили в мэрии. По информации специалистов управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, при ручной очистке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов талый снег и наледь должны убираться полностью под "скребок".

"Организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК) обязаны организовать промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды. Должны выполняться систематический сгон талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очистка дворовых территорий после окончания таяния снега", - напомнил начальник управления Игорь Сергеев. 

Информацию о неисправностях ливневой канализации можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчер "Службы заказчика" +7-963-744-02-55 и ЕДДС - 051. В случае обнаружения нарушений при уборке дворовых территорий, следует сообщать в управляющую организацию, в ЕДДС (051), или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 70-61-21 (приемная).

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