ФОТО: В мэрии Петрозаводска рассказали, как боролись с потопом

Среди объектов – переход между улицами Фрунзе и Горького.

Как сообщили в администрации карельской столицы, к вечеру воскресенья были завершены работы по разморозке труб по адресу ул. Щербакова, д. 44, ул. Чехова, на ул. Древлянка, д. 20. Проведены работы на перекрестке улиц Титова и Кирова, откачана вода в пешеходном переходе под железнодорожными путями между улицами Горького и Фрунзе, на улицах Ригачина, д. 16, Сулажгорская, д. 93, Новосулажгорская и Сегежская, д. 2.

Для проведения работ на сложных участках использовалась специальная техника МКУ "Служба заказчика", а также ОАО "Петрозаводскмаш", пожарного отряда МЧС по Республике Карелия, ОАО ПКС "Водоканал", предоставленная безвозмездно.