ФОТО: В микрорайоне Петрозаводска обрушается здание магазина

Жители СКЗ предупреждают, что на голову покупателям магазина могут упасть кирпичи.

В паблике "СКЗ-Сулажгорский кирпичный завод" опубликовано предупреждение, что в доме №"10 по улице СКЗ, где расположен продуктовый магазин, происходит падение кирпичей.

Здание магазина разрушается. Активисты микрорайона опасаются, что кирпичи могут упасть на головы покупателей.

Активисты обращались за помощью в управляющую компанию и единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска, но реакции ни от кого не дождались.

"26 марта и 29 марта инициативная группа жителей микрорайона Сулажгорский кирпичный завод в количестве 20 человек обратилась к директору управляющей компании "ПетроГИЦ" Яну Леонардовичу Цимотыш и в Единую диспетчерскую службу города 051 с просьбой обеспечить безопасность населения в связи с возможным падением кирпичей над входом в магазин в доме 10 по улице СКЗ, - сообщается в паблике, - после этого были размещены объявления и установлена сигнальная лента. В связи с бездействием УК ПетроГИЦ инициативная группа на неделе обратилась за помощью в комитет городского хозяйства и 11 апреля - еще раз в Единую диспетчерскую службу".

По словам авторов обращения, несмотря на все усилия, помощи они так и не дождались.

В результате 12 апреля обратились за помощью к главе администрации Петрозаводского городского округа Ирине Мирошник и к депутату Петросовета Дмитрию Кузнецову.