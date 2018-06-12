ФОТО: В Намибии нашли клюворыла

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На пляже в Намибии учёные обнаружили останки неизвестного животного.
Научное сообщество испытывало затруднения при идентификации находки, сообщает Life.
Однако, как выяснилось позднее, исследователям удалось обнаружить редкого кита. Кит Кювье, или клюворыл Кювье, относится к отряду китообразных, семейство клюворылые, класс — млекопитающие. В своих размерах может достигать семи метров. Масса клюворыла может доходить до двух-трех тонн.
"Тело этого животного находилось в состоянии сильного разложения. Однако, основываясь на форме головы и пасти, исследовательская группа уверена, что это клюворыл Кювье", — сказал исследователь проекта "Намибийский дельфин" (NDP) доктор Саймон Элвин.
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