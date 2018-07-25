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Новости. Происшествия
16:17, 25 Июля 2018
фото: фото: vk.com/kostzap

ФОТО: В офис карельского заповедника принесли измазанных битумом птенцов

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В офис Костомукшского заповедника принесли двух птенцов, измазанных битумом. Сотрудники пытаются спасти птиц.

Информация об этом и снимки птенцов появились в группе заповедника в "ВКонтакте".  


фото: vk.com/kostzap

"Знакомьтесь, этих птенцов мы назвали Гена и Алиса. Гену принесли в офис заповедника измазанного в битуме. А Алису забрал уже наш сотрудник Виктор на том же месте - поворот на Вокнаволок, где идёт строительство дороги.

Птенцов попытались отмыть, но просто водой не получилось. Мы не орнитологи и не знаем, как правильно вести себя в такой ситуации, но будем пытаться, искать способы помочь этим малышам. Свяжемся со специалистами и надеемся, что нам подскажут. 

Сейчас малыши накормлены и оставлены на реабилитацию. Наши задачи - отчистить от битума и кормить их.

Надеемся, на этом история не закончится, и Гена с Алисой будут появляться у нас в ленте", - сообщается в группе.


фото: vk.com/kostzap


фото: vk.com/kostzap

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