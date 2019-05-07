ФОТО: В Орзеге захоронили останки десяти героев Великой Отечественной войны

В деревне Орзега Прионежского района Карелии прошла торжественная церемония захоронения останков десяти героев Великой Отечественной войны, погибших при подступах к Петрозаводску.

Останки Красноармейцев обнаружены в 2018 году на местах боёв Ленинградской Дивизии Народного Ополчения вблизи станции Орзега поисковым отрядом "Хранители".

Почтить память павших пришли жители деревни, школьники, представители объединения поисковых отрядов, казачества, общественности, администрации Прионежского района и правительства республики.

Со словами благодарности на церемонии захоронения выступили и.о. министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Алексей Ермашов, глава Прионежского муниципального района Вадим Сухарев, другие официальные лица.

Жители Прионежского района, потомки героев, павших за свободу и независимость нашей страны, и самые юные граждане, пришедшие почтить память героев, участники торжественного мероприятия почтили память героев минутой молчания.

Литию в память о погибших провел настоятель Ладвинского прихода отец Андрей. Почетный караул произвел оружейные залпы, присутствующие возложили цветы.

На небольшом стенде были выставлены личные вещи красноармейцев, фрагменты вооружения РККА, стреляные гильзы, другие предметы, найденные при раскопках.

Здесь каждый мог лично прикоснуться к трагической истории Великой Отечественной войны.