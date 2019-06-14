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Новости. Общество
15:03, 14 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В отдаленном районе Петрозаводска "Аллею отцов" украсят арт-объектом

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание, в ходе которого рассказала журналистам, что в микрорайоне Ключевая у поликлиники №4 к осени благоустроят "Аллею отцов".

Сегодня на Ключевой у поликлиники №4 на улице Нойбранденбургская,1 прошло выездное совещание, в ходе которого глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как планируется благоустроить "Аллею отцов".

Отметим, что саму аллею начали высаживать еще десять лет назад, 12 июня 2008 года около 60 человек - молодые семьи микрорайона Ключевая высадили у  4-й поликлиники  30 саженцев деревьев – и решили назвать озелененную территорию "Аллеей отцов". Позже акции по посадке молодых деревьев на "Аллее отцов" проводились еще в 2009 и 2010 году.

На сегодняшний день в рамках федеральной программы "Формирование городской комфортной среды" планируется провести работы по благоустройству "Аллеи отцов".

"Федеральная программа в этом году позволит благоустроить семь территорий в Петрозаводске, и касаться это будет не только центра города, но и отдаленный районов, - сказала Ирина Мирошник. - Один из таких проектов - это благоустройство территории рядом с поликлиникой №4. Это востребованное учреждение, рядом расположены жилые дома, соответственно, большое количество людей приходит на эту территорию, поэтому обустройство аллеи, создание безопасных лестничных спусков, планировка дорожек, оформление зон отдыха – это востребовано и необходимо. Уже весной с главным врачом поликлиники Ольгой Билко, депутатом Петросовета, выполнили подготовительные работы по формовке растений, подготовке территории и после торгов был определен подрядчик, который летом выполнит все работы по благоустройству".

Как отметила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, принимавшая участие в выездном совещании, стоимость работ по благоустройству аллеи составит 4,3 млн рублей. Выполнять работы будет компания – ООО "СМС".

"В рамках благоустройства планируется выполнить работы по асфальтированию пешеходных дорожек и отсыпке площадки для парковки автотранспортных средств, - сказала руководитель управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина, - также будут благоустроены газоны, пешеходные ограждения, установлены скамейки, капитально отремонтируют три лестничных спуска, которые оснастят пандусами. От поликлиники до дома №5 подрядчик заасфальтирует пешеходную дорожку".

По словам Ирины Мирошник, подрядчик должен завершить работы ко 2 октября.

Активисты микрорайона Ключевая также пришли к поликлинике на встречу к Ирине Мирошник и попросили на аллее обязательно сделать арт-объект – надпись "Аллея отцов", выполненную цветными отдельно стоящими буквами.

Глава Петрозаводска пообещала активистам, что арт-объект обязательно появится на аллее по окончании благоустройства.

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